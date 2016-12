Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de

Berlin: Junge Die Bäckerei |Das Familienunternehmen Junge hat am 1. Dezember seine erste Bäckerei in Berlin eröffnet. Hier wird nach hauseigenen Rezepten gebacken mit bevorzugt regionalen Zutaten. Der Natursauerteig wird bei Junge noch in einem dreistufigen Vorgang selbst „gezogen“. Für Foodblogger gibt es in dem Bäckerei-Café einen eigenen Bereich, in dem sie ihr Essen in Szene setzen und posten können.