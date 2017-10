Kreativ Tage Berlin vom 27. bis 29. Oktober 2017

Berlin: Station Berlin |

Kreuzberg.

Die Station Berlin am U-Bahnhof Gleisdreieck verwandelt sich an drei Tagen in ein Eldorado für alle DIY-Fans. Basteln, Malen, Spielen, Nähen, Stricken, Häkeln – die Kreativ Tage Berlin bieten für Groß und Klein vom 27. bis zum 29. Oktober Inspirationen, um selbst gestalterisch tätig zu werden und eigene Lieblingsstücke oder Unikate anzufertigen. Zahlreiche Händler der Kreativbranche präsentieren ihre Produkte, neueste Trends, viele Highlights und Anregungen. In Workshops lassen sich eigene Ideen umsetzen. Eine große Auswahl an Wolle, Stoffe, Bastel-, Näh- und Malzubehör Schmuck, Perlen und vieles mehr zum Selbstgestalten lässt das Herz vieler Besucher höher schlagen. Die Kreativ Tage in der Station Berlin, Luckenwalder Str. 4-6, sind am 27. und 28. Oktober von 10 bis 18 Uhr und am 29. Oktober von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 8,50, ermäßigt sechs Euro, Familienticket 16,50 Euro. Weitere Informationen unter www.kreativ-tageberlin.de