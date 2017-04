Neue Computerkurse

Berlin: FrauenComputerZentrumBerlin |

Kreuzberg.

Im FrauenComputerZentrum Berlin, Cuvrystraße 1, starten am 8. Mai zwei Weiterbildungen für Einsteigerinnen und Fortgeschrittene. Sie wenden sich an erwerbslose oder geringfügig beschäftigte Frauen. Im Anfängerkurs geht es um eine Einführung beziehungsweise den Ausbau von Internetkenntnissen zur eigenen Recherche. Bei den Fortgeschrittenen stehen am Ende Prüfungen für den Europäischen Computerführerschein. Weitere Informationen gibt es unter

61 79 70 16 oder www.fczb.de