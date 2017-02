Neuer Besitzer für Bürohaus

Kreuzberg.

Das Büro- und Geschäftshaus Charlottenstraße 13, Ecke Rudi-Dutschke-Straße 18, wurde vom bisherigen Eigentümer Barings Real Estate Advisers an die Real I.S. verkauft. In dem 1931 errichteten und 2001 erweiterten Gebäude befinden sich rund 10 000 Quadratmeter Nutzfläche, davon etwa 1100 Quadratmeter für Einzelhandel. Nach Angaben der alten und neuen Besitzer sind sie zu rund 95 Prozent vermietet. Auch nach dem Auszug des bisherigen Ankermieters habe sich nahtlos ein Nachfolger gefunden.