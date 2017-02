Kreuzberg.

Das FrauenComputerZentrumBerlin, Cuvrystraße 1, informiert am Mittwoch, 1. März, über eine Weiterbildung zur Content- und Social Media Managerin. Beginn ist um 11 Uhr. Der Kurs startet am 6. März und dauert drei Monate. Er wendet sich vor allem an Frauen aus den Berufsbereichen Kommunikation, Kunst und Kultur sowie Quereinsteigerinnen. Weitere Angaben finden sich unter www.fczb.de