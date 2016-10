Neukölln.

In der Themenreihe „Existenzsichernd arbeiten“ der Bildungsberatungseinrichtung „Kobra“ für Frauen geht es am 21. November von 18 bis 20 Uhr um Soziale Unternehmen. Die Referentin Heike Birkhölzer, Unternehmensberaterin für Soziale Unternehmen, erklärt, was diese überhaupt ausmacht, wie sie sich von herkömmlichen Unternehmen unterscheiden und welche Förderungen es gibt. Nach dem Vortag steht sie für Fragen der Teilnehmerinnen zur Verfügung. Die Veranstaltung findet am Kottbusser Damm 79 statt und kostet zehn, ermäßigt fünf Euro. Anmeldungen bis 14. November unter www.kobra-berlin.de . Informationenunter 695 92 30.