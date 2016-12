Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de

Berlin: „un Autre VooDoo“ |Nachdem „un Autre VooDoo“ als Pop-up Store in Neukölln existierte, wurde der Shop am 1. Dezember in Kreuzberg als permanentes Ladengeschäft eröffnet. Hier findet man handgemachte Produkte von internationalen, in Berlin ansässigen Designern, die nachhaltige und regionale Materialien verwenden.