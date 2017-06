Vanille im Mittelpunkt

Berlin: Markthalle Neun |

Kreuzberg. Beim nächsten Naschmarkt am Sonntag, 11. Juni, in der Markthalle Neun geht es vor allem um Eis und speziell die Sorte Vanille. Denn gerade die Kugel ist zuletzt teurer geworden. Welche Ursachen das hat – zum Beispiel Unwetterkatastrophen, die die Ernte vernichtet haben –, ist deshalb ebenfalls Thema der Veranstaltung, etwa in Form einer interaktiven Ausstellung. Der Naschmarkt findet von 12 bis 18 Uhr in der Eisenbahnstraße 42/43 statt. Der Eintritt kostet drei Euro. Er ist für Kinder, Jugendliche, Nachbarn und Inhaber eines Berlinpass frei. tf