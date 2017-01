Berlin: Maria-Rimkus-Haus |

Lankwitz. Ein Kurs Italienisch für Anfänger startet am Mittwoch, 15. Februar, im Maria-Rimkus-Haus, Gallwitzallee 53. Vermittelt werden Grundkenntnisse für die Kommunikation im Alltag sowie auch in Urlaubssituationen. Um die Kompetenzstrufe A1 zu erreichen, werden weiterführende Kurse angeboten. Die Termine sind mittwochs von 13.30 bis 15 Uhr, ausgenommen jeder 2. Mittwoch im Monat. Eine Doppelstunde kostet sechs Euro pro Person. Anmeldungen unter 76 68 38 62. Am Mittwoch, 8. Februar, um 13.30 Uhr, findet ein Informationstag zum Kurs statt.KaR