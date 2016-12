Geigenspieler gesucht

Berlin: Maria-Rimkus-Haus |

Lankwitz.

Das Seniorenorchester Steglitz-Zehlendorf sucht Streicher. Geigenspieler, die Spaß am gemeinsamen Musizieren haben, sind willkommen. Geprobt wird an jedem Mittwoch 14 bis 17 Uhr im Maria-Rimkus-Haus, Gallwitzallee 53. Das Repertoire des Seniorenorchesters umfasst Märsche, Potpourris, Operettenmelodien, Walzer, Berliner Melodien und mehr. Mit ihren Konzerten erfreuen die Musiker Menschen in sozialen Einrichtungen. Wer mitmachen möchte, meldet sich unter

752 59 81.