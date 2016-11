Jazzkonzert am Abend

Berlin: Maria-Rimkus-Haus |

Lankwitz. Annette Wizisla tritt vorwiegend mit Jazz und lateinamerikanischer Musik als Sängerin und Pianistin auf. An ihrer Seite hat sie zwei renommierte Jazzmusiker aus Berlin: Ralph Gräßler am Kontrabass und Karl Schloz an der Gitarre. Am Dienstag, 22. November, tritt das Trio im Maria-Rimkus-Haus, Gallwitzallee 53, auf. Beginn des musikalischen Abends ist um 18 Uhr, Einlass bereits um 17 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro. Anmeldungen empfohlen unter 76 68 38 62. KaR