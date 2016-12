Berlin: Markus-Kirche |

Steglitz. Auch in diesem Jahr lädt die Markus-Kirchengemeinde wieder zum gemeinsamen Singen von Advents- und Weihnachtsliedern ein. Es findet in diesem Jahr am Sonntag, 11. Dezember, um 16.30 Uhr, in der Markuskirche in der Karl-Stieler-Straße 8A statt. Zum offenen Singen gibt es auch adventlich-weihnachtliche Orgelmusik. Der Eintritt ist frei. KaR