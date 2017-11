Einsamkeit überwinden

Lankwitz.

Einsamkeit ist ein weit verbreitetes Problem unserer Gesellschaft. Was Einsamkeit für den Einzelnen bedeutet, wo die Ursachen liegen und welche Möglichkeiten es gibt, sie zu überwinden, erörtert Gabriele Maushake in einem Vortrag am Dienstag, 13. November, 19.30 Uhr, in der Ratswaage Lankwitz, Charlottenstraße 64. Die Teilnahmegebühr beträgt acht Euro, ermäßigt sechs Euro. Anmeldung unter771 54 88 oder aber per E-Mail an gabriele.maushake@t-online.de