Hexen-Börse zu Halloween

Lankwitz. Kurz vor Halloween verwandelt sich das Kinder-, Jugend- und Familienzentrum „Käseglocke“ in ein Gruselschlösschen.

An diesem Tag kommen Monster, Hexen und andere furchterregende Gestalten zu einem gemütlichen Nachmittag zusammen. Im Café gibt es Leckeres aus der Hexenküche, am Hexen-Verkaufsstand können Deko, Requisiten und Selbstgebasteltes rund um Halloween gekauft werden. Außerdem warten Schmink- und Bastelstände auf die Gäste. Im Rosengarten gibt es frischen Kuchen und Kaffee.Die Halloween-Börse findet am 29. und 30. Oktober jeweils von 15 bis 19 Uhr in der Käseglocke, Leonorenstraße 65, statt. Der Eintritt ist frei.