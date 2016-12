Innere Einkehr im Advent

Berlin: Markus-Kirche |

Steglitz.

Die Hektik in der Vorweihnachtszeit für einen Moment hinter sich lassen, für einige Minuten zur Ruhe kommen und sich an den brennenden Kerzen des Adventskranzes erfreuen – das kann man in der Markuskirche, Karl-Stieler-Straße 8A, bis zum 23. Dezember von Montag bis Freitag, 16.30 bis 18.30 Uhr. Darüber hinaus gibt es am Freitag, 16. Dezember, um 18 Uhr eine meditative halbe Stunde in der Adventsandacht. Die Atempause im Advent kann jeder für sich nutzen. Weitere Informationen auf www.markus-gemeinde.de.