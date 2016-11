Martins-Basar und Laternenumzug

Steglitz. Die evangelischen Markus-Kirchengemeinde veranstaltet am Sonnabend und Sonntag, 12. und 13. November, im Gemeindehaus in der Albrechtstraße 81A, einen Martins-Basar.

Trödel, Keramik, Bücher, Spielzeug, Kleidung und Schuhe sowie unter anderem Elektroartikel sind im Angebot. Geöffnet ist am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr. Um 14.30 und 15.45 Uhr gibt es Kasperletheater und Basteln für Kinder. Um 17 Uhr startet der traditionelle Laternenumzug durch den Stadtpark, der von St. Martin auf dem Pferd angeführt wird. Am Sonntag ist der Basar von 13 bis 17 Uhr geöffnet, die Gäste können einer Märchenerzählerin lauschen. An beiden Tagen ist mit Imbiss-Stube, Kaffeetafel und Weinstube für das leibliche Wohl gesorgt. Der Erlös des Martins-Basar ist für sozial-diakonische Zwecke bestimmt.