Polizeiabschnitt informiert Senioren

Lankwitz.

Die Beamten des Polizeiabschnitts 46 informieren am Montag, 8. Mai, von 8 bis 12 Uhr, auf dem Hanna-Renate-Laurien-Platz, vor allem Senioren zum Thema Sicherheit in den eigenen vier Wänden und erklären, wie sie sich in ihrem privaten Wohnumfeld vor Straftaten schützen können. Außerdem geben die Polizeibeamten Tipps und Hinweise zur Sicherheit im Straßenverkehr. Weitere Infos zur Seniorensicherheit gibt die Berliner Polizei auch auf http://asurl.de/13cn