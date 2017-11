Start in den Advent

Berlin: Sanatorium West |

Lankwitz. Am Freitag, 24. November, lädt das Sanatorium West in der Dessauerstraße 1 von 14 bis 18 Uhr zum traditionellen Weihnachtsmarkt ein. Händler aus Berlin und Umgebung bieten an ihren Ständen unter anderem Kunsthandwerk, Parfüm, weihnachtliche Floristik wie Adventskränze und -gestecke, Schmuck, selbstgemachte Teddys, Strickwaren aller Art und handgemachte Weihnachtsdekoration an. Bratwurst vom Grill, frische Waffeln und heißer Glühwein runden das weihnachtliche Angebot ab. Auf die kleinen Besucher warten ein Kinderkarussell, Büchsenwerfen und Überraschungen. Der Eintritt ist frei. Anmeldung erbeten unter 77 30 20. KaR