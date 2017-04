Trödelbasar im Rosengarten

Lankwitz.

Ein Flohmarkt für die ganze Familie findet am Sonnabend, 6. Mai, 13 bis 18 Uhr, im Rosengarten hinter der Käseglocke, Leonorenstraße 65, statt. Private Anbieter können unter anderem Trödel und Kindersachen aller Art, Garderobe oder Spielzeug verkaufen. Dazu gibt es selbstgebackenen Kuchen und deftige Suppe. Standplätze frei, eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich telefonisch dienstags und freitags unter71 52 28 68 oder per E-Mail: anmeldung@spielundactionev.de . Die gesamte Standmiete und der Erlös des Kuchenstandes fließen in die gemeinnützige Arbeit der Käseglocke, die vom Verein Spiel&Action betrieben wird.