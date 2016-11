Weihnachtlicher Trödelmarkt

Berlin: Käseglocke |

Lankwitz. Zum ersten Mal organisiert das Team des Vereins Spiel&Action in der Käseglocke, Leonorenstraße 65 eine Benefiz-Aktion zu Weihnachten. Geplant ist neben Tombola und Schmuckverkauf aus der hauseigenen Schmuckwerkstatt auch ein Weihnachtströdelmarkt im benachbarten Rosengarten. Wer sich am Trödelmarkt am 17. Dezember, 13 bis 17 Uhr, beteiligen möchte, kann sich jetzt schon anmelden unter 71 52 28 68, Mo bis Fr 16-17 Uhr. Außerdem wird für die Schmuckwerkstatt Schmuck aller Art gesucht. Auch defekter Schmuck wird angenommen . KaR