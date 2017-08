Deftige Heimpleite

Lankwitz. Die in dieser Saison neuformierten Preussen mussten in der Berlin-Liga eine deftige Heimschlappe gegen die Füchse Berlin hinnehmen. 0:4 (0:2), für die Füchse waren es die ersten Punkte der noch jungen Saison. Aagaard, Böttcher, Trampisch und Urbanski trafen. Zuvor hatte Preussen unter der Woche 3:0 (0:0) beim Aufsteiger SpVgg Hellas-Nordwest gewonnen. Das nächste Spiel findet am Sonntag um 11 Uhr im Stadion Britz-Süd bei der DJK SW Neukölln statt. Neukölln ist mit nur einem Zähler aus drei Partien in die laufende Spielzeit gestartet.

