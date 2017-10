Die Kampfsportschule Rahn überzeugt bei den World Martial Art Games

und Jiu Jitsu Coachwaren sehr zufrieden mit der Leistung der Athleten.siegt im Thaiboxen. Im Halbfinal entscheidet er durch Highkick KO.siegt im K1 Kickboxen mit 3:0 Kampfrichterstimmen im Finale.siegt im Grappling sowohl in der 80kg- als auch in der offenen Klasse und entscheidet alle (!) Kämpfe vorzeitig durch Aufgabe des Gegners.holt sich in der Altersklsse U18 Gold im Grappling und Gold im Sport Jiu Jitsu und gewinnt außerdem ein Freundschaftskampf im Sport Jiu Jitsu in der Erwachsenenklasse. Auch Bela siegt im jedem Kampf durch Aufgabe des Gegners.Diefeiert diesen November ihr 111 jähriges Bestehen. Seit den 70er Jahren befindet sie sich in Steglitz. Erich Rahn gründete die Schule 1906 als Deutschlands erste Kampfsportschule. Seitdem unterrichten die Trainer der Sportschule viele Sportler im Alter zwischen 4 und 90 Jahren in der Kunst der waffenlosen Selbstverteidigung sowie modernen Kampfsportarten wie Kickboxen oder MMA. Die 4 Athleten machten der Schule ein sehr schönes Jubiläumsgeschenk.