Fußballturnier und Familienfest: Wacker-Kicker laden zu Sport und Spiel

Lankwitz. Der FC Wacker Lankwitz 1921 lädt am Sonnabend, 21. Oktober, zu einem Fußballturnier der E-Jugend ein. Die acht- bis zehnjährigen Kicker des Fußballvereins fordern gleichaltrige Mannschaften aus ganz Berlin heraus. Parallel dazu steigt ein Familien-Herbstfest.

Um die zehn Mannschaften treffen sich um 9 Uhr auf dem Sportplatz an der Gallwitzallee 146. Zunächst stärken sich die Kicker bei einem gemeinsamen Frühstück. Anpfiff des Turniers ist um 10 Uhr. Gleichzeitig eröffnet ein Herbst-Familienmarkt mit vielen Ständen.Nach der Mittagspause können die Kinder ab 12.30 Uhr gemeinsam bei „Football meets Science“ mit Theo Tintenklecks von Radio Teddy experimentieren. Außerdem gibt es Chill-Zelt, Hüpfburg und eine große Tombola sowie kostenloses Obst und Gemüse, Frühstückstisch, Grill, Crepes und Waffeln. Um 13.15 wird das Endspiel angepfiffen, danach werden die Sieger geehrt.Pokale und Medaillen gibt es nicht, dafür erhalten die Mannschaften Eintrittskarten für ein Hertha- oder Alba-Spiel sowie das Tropical Island. „Die Karten haben Firmen aus dem Kiez gesponsert“, freut sich Organisator des Festes und E-Jugend-Trainer Gunnar Deunert.Während des Festes können die Besucher an die Kinderkrebshilfe spenden. Im Anschluss an die Siegerehrung bekommt die Kinderkrebshilfe einen Spendenscheck.Danach kann bei einer großen Open-Air-Disco getanzt werden. Als Höhepunkt und Abschluss des Festes gibt es von 18.30 bis 19 Uhr ein Höhenfeuerwerk.