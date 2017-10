internationale Folklore zum Mittanzen

Wir suchen weitere Mitglieder!Dazu möchten wir Euch einladen, ammit uns gemeinsam zu tanzen. Wir erwarten Euch in derGeplant sind einfache Tänze aus diversen Ländern, die im Kreis oder Reihe getanzt werden. Somit wird kein fester Tanzpartner/-in benötigt. Doch gern bringt Freunde und gute Nachbarn mit.Ach ja, denkt an den Turnhallenboden und verzichtet auf Highheels; auch Sportschuhe mit ausgeprägtem Profil erschweren das Tanzen.Noch Fragen? dann schaut einfach auf unsere homepage: www.ssc-tanzen.de Also bis bald. Fröhlichen Gruß von Eveline