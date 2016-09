Preussen nur 1:1 bei Makkabi

Lankwitz. Im Auswärtsspiel bei TuS Makkabi hat der Berlin-Ligist ein 1:1 (1:0)-Unentschieden eingefahren. Gemessen an ihren Aufstiegsambitionen ist der Punkt für die Lankwitzer zu wenig, nach dem Spielverlauf war das Remis aber

schließlich eher schmeichelhaft. Mit einem verwandelten Foulelfmeter hatte Abou-Chaker die Preussen in der 35. Minute in Führung gebracht. Kurz vor Spielende sorgte Dei-Kwarteng für den hochverdienten Ausgleich Makkabis. Damit tritt

der BFC in der Tabelle weiter auf der Stelle und verharrt auf dem zehnten Platz. Verbesserungsbedürftig ist insbesondere die Offensive – bei erst sieben geschossenen Saisontoren. Nächstes Spiel: Sonnabend gegen den TSV Rudow

(14 Uhr, Preussen-Stadion).



