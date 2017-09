Preussen siegt klar

Lankwitz. Der BFC Preussen kletterte in der Tabelle der Berlin-Liga vom zehnten auf den sechsten Rang. Grund dafür war der erste Heimsieg der Saison, 5:0 (1:0) gegen Aufsteiger 1. FC Schöneberg. Bei besserer Chancenverwertung hätte es sogar noch klarer werden können.



Ismaili traf vor der Pause. Nach dem Wechsel knickten die Gäste ein und von Gliszczysnki, Sato und noch zweimal Ismaili sorgten für die weiteren Treffer. Zwei Minuten vor dem Abpfiff musste Schönebergs Mucuk mit der Gelb-Roten Karte vom Platz.



Nun wartet eine schwere Aufgabe auf die Preussen, sie laufen am Sonntag um 14.30 Uhr in der Rathausstraße beim Top-Favoriten Blau-Weiß 90 auf.

Gefällt mir