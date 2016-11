Robben trifft per Fallrückzieher

Lankwitz. Die Mannschaft von Trainer Andreas Mittelstädt ist in der Berlin-Liga weiter auf dem Vormarsch. Nach dem 7:1-Sieg in der Vorwoche beim Nordberliner SC schlugen die Lankwitzer am vergangenen Sonntag die Füchse aus Reinickendorf mit 4:0. Nach torloser erster Hälfte gab es kurz nach Wiederbeginn einen Knackpunkt, als Preussen-Torwart Mika mit einer glänzenden Parade den Rückstand verhinderte. Fikic (63.), Groth (72.) und Berner (76.) sorgten anschließend mit ihren Toren für eine beruhigende 3:0-Führung, ehe Robben per Fallrückzieher zum 4:0 ein Traumtor gelang (82.).



In der Tabelle bleibt Preussen damit auf dem sechsten Platz. Weiteren Boden gutmachen kann die Mittelstädt-Elf am Sonntag im Auswärtsspiel beim Berliner SC (13.30 Uhr, Hubertussportplatz an der Hubertusallee).



