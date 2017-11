Spät das Remis verspielt

Lankwitz. Es sah in der Berlin-Liga-Partie alles nach einem Remis zwischen Preussen und dem Nordberliner SC aus. Aber in der 90. Minute war Tös erfolgreich und Preussen verlor 0:1. Zuvor hatten Ismaili und Berner für die Gastgeber sowie Nordberlins Stahlberg Aluminium getroffen.



Am Pokalwochenende ist Preussen spielfrei. Das nächste Punktspiel findet erst am 19. November um 12 Uhr in der Malteserstraße gegen den TSV Rudow statt.

Gefällt mir