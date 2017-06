wir suchen weitere Mitglieder zum Folkloretanzen

Seit fast 30 Jahren besteht der Folkloretanzverein.Nein, wir waren nicht von Beginn an dabei. Wir sind im mittleren Alter und tanzbegeistert. Getanzt wird dienstags ab 19Uhr in der Turnhalle der Kopernikus-Oberschule (Dessauer Str. 49-55, Berlin-Lankwitz).Gern schaut mal vorbei _ jedoch nicht in den Sommerferien! Wenn Ihr Spaß habt mit uns, winkt ein Beitritt inMehr Infos gibt es unter www.ssc-tanzen.de Wir freuen uns auf Euch. Fröhlichen Gruß von Eveline