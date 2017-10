Abschirmung von Handystrahlen / Mobilfunk

Jahren rapide erhöht - Smartphones und Tablets sind uberall im Einsatz;fast uberall befinden sich gleich mehrere strahlende Geräte in einem Haushalt.Dass Funkwellen und Handystrahlung schädliche Effekte fur unseren Körperhaben, ist inzwischen weitgehend bekannt.Die funf besten Tipps zur effektiven Abschirmung vor Mobilfunk-Strahlung findenSie in dieser kurzen Auflistung.1. Das Prinzip: keine Strahlungsquelle direkt am KörperViele Hersteller locken mit sogenannten Strahlungsschutztaschen - kleineHalbschalen, die Sie als Handyschale einsetzen oder in die Hosentasche steckenkönnen.Halbschalen in der Hosentasche sollten also immer zum Körper hin getragenwerden, andernfalls wurde das Handy die Strahlung noch konzentrierter inRichtung des Körpers aussenden.2. Das richtige MaterialNicht alle Materialien eignen sich zur Abschirmung vor Handystrahlen - Kleidung und Haut schutzen unseren sensiblen Organismus vor Kälte und Hitze, jedoch nicht vor Handystrahlung.Um den Handyempfang effektiv abzuschirmen, eignen sich nur bestimmteMaterialien wie Aluminium, Zinkblech und Kupfer, Silber, Gold.Schirmen Sie Ihr Handy mit einer Hulle aus Alufolie in der Hosentasche ab,das reduziertdie Strahlenbelastung des Körpers enorm.Fur die Mobilfunk-Abschirmung mit Aluminium reicht einfache Folie; bessereErgebnisse liefert eine speziell hergestellte Aluschale.3. Flugzeugmodus und ein fester ZeitplanAchten Sie im Alltag auf uberflussige Strahlungsquellen - Smartphones undHandys strahlen auch, wenn sie nichts empfangen oder senden.Beim Schlafen und während der Arbeit sollten Sie also immer auf unnötigeStrahlung durch das Handy verzichten.Ist das Handy ausgeschaltet oder im Flugzeugmodus, muss das Mobiltelefon nichtzusätzlich abgeschirmt werden.4. Abstand haltenGenerell sollte ein unabgeschirmtes Handy so selten wie möglichdirekten Kontakt zum Körperhaben.Besonders hoch ist das Risiko fur Schäden durch Handystrahlung beimTelefonieren, da die Strahlungsquelle in direktem Kontakt mit unserem Kopf stehtund die empfindlichen Synapsen im Hirn von der Strahlung beeinflusst werden können.Fur längere Gespräche und häufige Telefonate eignet sich darum immer eine Freisprechanlage.Je weniger Sie das Handy am Körper tragen, desto geringer ist die Strahlenbelastung.Auch während der Arbeit und unterwegs hilft es, wenn Sie das Handy so fern wiemöglich vom Körper aufbewahren.5. Hochfrequenz uberall - was tun?Die meisten elektrischen Geräte wie Mobiltelefone, DrohnenHaushaltsgeräte kommunizieren uber hochfrequente Signale und elektromagnetische Impulse.Elektrosmog ist besonders in städtischen Gebieten ein großes Problem.Um sich vor der hochfrequenten Strahlung in unserer Umgebung zu schutzen,sollten Sie sich strahlungssichere Bereiche einrichten.Auch ein Urlaub in der Natur kann bei Strahlungsbelastung fur mehr Wohlbefindensorgen.Halten Sie sich so oft wie möglich in strahlungsarmen Gebieten auf oder schirmen.Sie mindestens einen Raum im Haus komplett vor äußerer Strahlung ab.So hat Ihr Körper die Chance, sich regelmäßig von der alltäglichenStrahlungsbelastung zu erholen.Quelle: https://www.elektrosmog.com/abschirmung/handystrah... Karl SohlmannKarl sohlmannSiemensstraße 3312247 Berlin03074693923mail@slokal.comUnsere Firma ist in Kooperation mit. Wir sorgen für die Aufklärung über Elektrosmog im Haushalt.