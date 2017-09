Engagiert im Sanierungsgebiet: Neuer FAN-Beirat wird gewählt

Lichtenberg. Das Gremium vermittelt zwischen Bewohnern des Sanierungsgebiets und Behörden und entscheidet, welche Projekte in der Frankfurter Allee Nord (FAN) eine Finanzspritze bekommen: Der FAN-Beirat steht jetzt wieder zur Wahl.

Die Amtszeit des aktuellen Beirates endet in Kürze. Weil es auch in den kommenden zwei Jahren gilt, die Interessen der Bewohner im Sanierungsgebiet zu vertreten, muss ein neues Gremium gewählt werden. Jeder, der im genannten Viertel lebt oder arbeitet, kann sich wählen lassen und anschließend im Beirat engagieren.Dieser ist nicht nur Ansprechpartner des Bezirksamtes, wenn es darum geht, die Sanierungsziele umzusetzen, sondern auch Sprachrohr der Anwohner. Das Gremium ist Vermittler zwischen Verwaltung und Bevölkerung und befindet jedes Jahr über den mit 15 000 Euro gefüllten FAN-Fonds. Der Fördertopf steht für Stadtumbau- oder sozio-kulturelle Projekte zur Verfügung, die dem Kiez zugutekommen.Die Wahl des neuen Beirats findet im Rahmen der 10. Stadtteilkonferenz statt: am Mittwoch, 4. Oktober, von 18 bis 20 Uhr im HolzHaus in der Gotlindestraße 38. Die Gebietsbeauftragten der Stattbau GmbH laden mit dem amtierenden FAN-Beirat unter dem Motto „FAN wählt und informiert“ ein. Willkommen sind alle, die sich für das Stadtviertel interessieren.Im Mittelpunkt des Abends steht die Neuwahl, außerdem wird eine Zwischenbilanz-Broschüre vorgestellt. Das Heft informiert über alle Vorhaben, die im Sanierungsgebiet bislang schon umgesetzt wurden – dazu zählen beispielsweise die Umgestaltung des Freiaplatzes oder der Neubau der Schulmensa in der Siegfriedstraße. Mit von der Partie ist die Stadträtin für Stadtentwicklung, Birgit Monteiro (SPD). Sie gibt einen Überblick über aktuelle Projekte und beantwortet Fragen. Kandidaten für den Beirat können sich informieren und aufstellen lassen - unter

69 08 10, per E-Mail an fan@stattbau.de oder direkt vor Ort. Voraussetzung ist eine Adresse oder Arbeitsstelle im FAN-Gebiet. Wer sich nicht sicher ist: Eine Umrisskarte steht im Internet unter den unten genannten Adressen.Für Kinderbetreuung ist am Abend der Stadtteilkonferenz gesorgt, der Veranstaltungsort ist barrierefrei, und bei Bedarf kann ein Gebärdensprachdolmetscher übersetzen. In diesem Fall bitte bis zum 2. Oktober melden.

Informationen auf www.stattbau.de oder www.alt-lichtenberg-fan.de