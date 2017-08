Bildung trifft Bewegung: Neue Kurse der Volkshochschule starten jetzt

Lichtenberg. Mit über 600 Kursen startet die Margarete-Steffin-Volkshochschule in diesen Tagen ins neue Semester. Ob Bildung oder Bewegung – das Angebot ist vielfältig wie nie.

Sprachen von Arabisch bis Schwedisch

Die „Alte Turnhalle“ an der Paul-Junius-Straße ist nach aufwendiger Sanierung wie neu und bietet nun beste Bedingungen für Fitnesskurse von A wie Aerobic bis Z wie Zumba. Wer nicht nur den Körper, sondern auch seine grauen Zellen trainieren möchte, hat die Qual der Wahl. Denn das druckfrische Programm der Lichtenberger Volkshochschule ist umfangreich. Eine neue Reihe im Fachbereich Politische Bildung etwa beleuchtet die deutsche Geschichte aus einer ungewöhnlichen Perspektive. Sie heißt „Deutschland von allen Zeiten“ und ist eine Kooperation mit dem Deutschen Historischen Museum. Auch der Bereich Kulturelle Bildung wartet mit einem erweiterten Angebot auf – und Kursen in Bildhauerei oder Fotografie.Bei den Fremdsprachen gibt es die Klassiker Englisch, Spanisch, Französisch aber auch Polnisch, Schwedisch, Arabisch. Viele Kurse lassen sich als Bildungsurlaub anerkennen. Wer sich beruflich qualifizieren möchte, bucht Management, Marketing und/oder Präsentation. Workshops in gesunder Ernährung richten sich an Feinschmecker und Hobbyköche.Seit Juli gibt es zusätzlich zu den Deutschkursen für geflüchtete Menschen nun auch Erstorientierungskurse, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge fördert. Infos dazu sind unter

902 96 59 86 erhältlich, und per E-Mail an: Clarissa.Hackenschmidt@lichtenberg.berlin.de Einen Überblick über Kurse, Dozenten, Kosten und Anmeldeverfahren bietet das neue Programmheft der Margarete-Steffin-Volkshochschule. Die Broschüre ist gratis zu haben, sie liegt in den VHS-Filialen und in Bürgerämtern, Bibliotheken, soziokulturellen Zentren, Seniorenbegegnungsstätten aus. Eine persönliche Beratung gibt es im Hauptsitz der VHS in der Paul-Junius-Straße 71 oder telefonisch unter

902 96 59 71; dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 14 Uhr. Kurse können auch online gebucht werden. Das Jahresprogramm steht im Internet unter www.vhs-lichtenberg.de