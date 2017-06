Erinnerung an Stefan Heym

Lichtenberg.

Rund um Leben und Werk des Schriftstellers Stefan Heym (1913 – 2001) geht es bei einer Stadtteiltour am Freitag, 23. Juni, um 16 Uhr mit dem magda Caritas-Jugendzentrum. Die Veranstaltung ist Teil des Jugendprojekts „Wie hast Du das bloß geschafft? Starke Orte. Starke Menschen.“ Interessierte treffen sich am Stefan-Heym-Platz Ecke Frankfurter Allee und Möllendorffstraße und starten von dort aus zum informativen Spaziergang durch den nahen Stadtpark. Beim Rundgang geht es dann auch um die Skulpturen und die Rolle der Kunst in der DDR. Infos gibt es auf www.lebensplan.com