Führung über das ehemalige Stasi-Gelände in Berlin Lichtenberg

Am ehemaligen Stasi_Gelände läßt sich nachvollziehen, wie die DDR-Geheimpolizei zur größten im Ostblock anwuchs und sich buchstäblich mehr und mehr in den Alltag der Bürger hineinfrästeFührung auch für Schulklassen, Pädagogen, Jugendliche geeignetDauer der Führung: ca. 90 MinutenTeilnehmergebühr: 5 Euro pro Person, mindestens 50 Euro pro Führung.Bei Gruppenanmeldungen: maximale Gruppenkosten: 90 Euro.Maximale Gruppengröße ca. 25: (Bei Schulklassen Ausnahmen möglich)Die Führung dauert ca. 90 Minuten.Es werden verschiedene Routen angeboten.Empfehlung „Mielke contra Alt-Lichtenberg“. Hier geht es darum, dass die Entwicklung des geplanten Ortszentrums zwischen Rodeliusplatz und Rathaus durch den Expansionismus des MfS ausgebremst wurde. Der Städtebauliche Konflikt steht symbolisch für die Ausweitung der Überwachung und das Eindringen des MfS in den Alltag der DDR-Bürger.Führungen können gebucht werden unter: bueko_1501_berlin@web.deEs können auch Anschlussführungen der ASTAK e.V. im Stasi-Museum gebucht werden.