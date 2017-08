Im Alter richtig vorsorgen

Lichtenberg.

Zu einer Informationsveranstaltung mit dem Thema „Wie sorge ich im Alter vor? Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“ lädt am Donnerstag, 7. September, von 18 bis 20 Uhr die Kontaktstelle PflegeEngagement Lichtenberg ein. Was versprechen Verfügungen und Vollmachten, was halten sie? Wann sind sie sinnvoll? Wie müssen sie erstellt werden? Formen der Sterbehilfe – was ist erlaubt und verboten? Diese Fragen beantwortet Susanne Rehberg, Sozialpädagogin von Palliativ Care. Ort der Veranstaltung ist das Stadtteilbüro in der Fanninger Straße 33. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung erfolgt unter28 47 23 95 oder per E-Mail an kpe@kiezspinne.de