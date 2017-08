Lesen im Park: Jetzt für die Veranstaltung anmelden

Lichtenberg. Bevor es zurück oder zum ersten Mal in die Schule geht, lädt „Lesen im Park“ noch einmal ins Freie ein. Schon zum 21. Mal findet die Aktion in der letzten Sommerferienwoche statt.

Parks, Spielplätze und Wiesen dienen als Kulissen für Lesungen, literarische Spiele und Workshops. Vom 28. August bis zum 1. September veranstaltet das Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur LesArt gemeinsam mit den bezirklichen Bibliotheken die ebenso traditionelle wie beliebte Aktionswoche „Lesen im Park“. Das Motto in diesem Jahr lautet: Der Traum vom Fliegen. Auch Lichtenberger Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und zehn Jahren sind eingeladen, in den Grünanlagen fliegende Welten zu entdecken, über Bücher zum Thema zu plaudern, sich bei Spielen auszutoben und Rätsel zu lösen.Die Veranstaltungen finden zu folgenden Terminen statt: 30. August, ab 9 Uhr, in der Bodo-Uhse-Bibliothek, Infos unter:

512 21 02. Am 31. August, 10 Uhr, in der Anna-Seghers-Bibliothek,

92 79 64 14 und in der Anton-Saefkow-Bibliothek,

902 96 37 73. Am 1. September, um 10 Uhr, in der Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek,

555 67 19. Treffpunkt ist jeweils die Bibliothek – von dort aus geht es gemeinsam in einen Park in der Nähe. Um Anmeldung unter den genannten Nummern wird gebeten.