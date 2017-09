Lieblingsgedichte nicht nur lesen

Berlin: Volkshochschule Lichtenberg |

Lichtenberg. Um Lieblingsgedichte geht es in einer Veranstaltung am Donnerstag, 28. September, im Rahmen der Woche der älteren Menschen. Die Teilnehmer widmen sich Klassikern der Lyrik. Von ernst bis humorvoll von sehnsuchtsvoll bis traurig - nach einer kleinen Aufwärmung aus dem Stimm- und Sprechtraining tragen sie sich gegenseitig Gedichte vor und erfahren dabei Wissenswertes über das Präsentieren von Texten. Die Teilnahme ist kostenlos. Beginn: 15 Uhr, Ende 17.15 Uhr in der Volkshochschule, Paul-Junius-Straße 71, Raum 306/7. bm