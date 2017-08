Mitmachen beim Fotowettbewerb

Lichtenberg.

Endspurt im Fotowettbewerb: Noch bis zum 31. August läuft die Sommeraktion der Lichtenberger Bibliotheken unter dem Motto „Fotografiere deinen Lieblingsort im Lesesommer … und gewinne“. Ob Ostseestrand, Wiese vorm Haus oder Parkbank - einfach ein Lichtbild vom Lieblingsleseort schießen und es in digitaler Form an eine der Lichtenberger Bibliotheken schicken. Mails gehen an: anna-seghers-bibliothek@t-online.de egon-erwin-kisch-bibliothek@t-online.de oder bodo-uhse-bibliothek@t-online.de . Die Bibliotheken veröffentlichen die Bilder digital in ihren Häusern und im Internet. Aus den Einsendungen werden Gutscheine für Fotozubehör im Wert von 25 Euro verlost. Die Preise spendet der Förderkreis der Lichtenberger Bibliotheken.