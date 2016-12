Oberschulbroschüre erschienen: Schulen laden zum Tag der offenen Tür

Lichtenberg. Welche Angebote die verschiedenen weiterführenden Schulen im Bezirk vorhalten, darüber informiert die jüngst erschienene Oberschulbroschüre.

Weitere Informationen gibt es unter www.berlin.de/ba-lichtenberg/aktuelles/

"Mit dem Übergang in die Sekundarstufe beginnt für junge Menschen ein neuer Lebensabschnitt. Die Auswahl der geeigneten Schule ist deshalb besonders wichtig", sagt der für den Bereich Schule zuständige Stadtrat Wilfried Nünthel (CDU). Welche Schule die richtige Schule ist, darüber informiert nun die neue Oberschulbroschüre. Sie wird nicht nur in allen Grundschulen ausgegeben, sondern ist auch erhältlich beim Pförtner im Rathaus Lichtenberg in der Möllendorffstraße 6 sowie im Schul- und Sportamt in der Großen-Leege-Straße 103 im Raum 445.Neben der Broschüre können sich die Schüler und Eltern auch selbst ein Bild von den Schulen machen – dazu öffnen viele Schulen im Januar ihre Türen. Den Anfang macht die Integrierte Sekundarschule "Paul Schmidt" am Malchower Weg 54, die am 7. Januar von 10 bis 13 Uhr zu einem Besuch einlädt. Am selben Tag öffnet auch die Integrierte Sekundarschule "Am Rathaus" in der Rathausstraße 8 ihre Türen, um von 10 bis 12 Uhr ihre Besucher über die eigenen Angebote zu informieren.