Oberschulen informieren über ihre Angebote und öffnen ihre Türen

Lichtenberg.

Im Januar bieten zahlreiche weiterführende Schulen im Bezirk einen Tag der offenen Tür ein. Darunter ist etwa die Gutenberg-Oberschule in der Sandinostraße 10, die am 12. Januar von 16 bis 20 Uhr zum Besuch einlädt. Am selben Tag öffnet auch das Barnim-Gymnasium, Ahrensfelder Chaussee 41, von 17 bis 20 Uhr seine Türen. Außerdem können sich Interessierte an diesem Tag über die Schulangebote des Grünen Campus' Malchow, Doberaner Straße 55, von 15 bis 19 Uhr informieren. Am 14. Januar laden die Fritz-Reuter-Oberschule, Prendener Straße 29, von 9 bis 12 Uhr zum Besuch, ebenso das Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium, Franz-Jacob-Straße 8, von 10 bis 13 Uhr. Das Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium am Römerweg 30 öffnet von 9.30 Uhr bis 13 Uhr seine Türen und die Alexander-Puschkin-Schule in der Massower Straße 37 informiert von 9 bis 13 Uhr über seine Angebote.