Schau zur Stadtbahngeschichte im Museum Kesselhaus Herzberge

Lichtenberg. Nur kurze Zeit gastiert die sehenswerte Modellbahnausstellung des Vereins für Berlin-Brandenburgische Stadtbahngeschichte (VBBS) "Weinbergsweg" im Museum Kesselhaus Herzberge.

54 72 24 24 und auf Weitere Infos unter54 72 24 24 und auf www.museumkesselhaus.de

Vom 8. bis zum 11. Dezember zeigt das Museum auf dem Gelände des Evangelischen Krankenhauses "Königin Elisabeth Herzberge", Herzbergstraße 79, eine große Modulanlage des VBBS "Weinbergsweg" und eine kleine S-Bahn-Heimanlage mit einem liebevoll gestalteten S-Bahnbetriebswerk. Zusätzlich gibt es noch weitere Heim- und Vereinsanlagen zu entdecken. Besucher können sich außerdem an Infoständen und bei Kaffee und Kuchen über Reiseziele mit Bezug zum Hobby "Eisenbahn" informieren.Die Schau ist am 8. und 9. Dezember von 13 bis 18 Uhr, am 10. Dezember von 10 bis 18 Uhr und am 11. Dezember von 10 bis 16 Uhr zu sehen. Der Eintritt beträgt vier Euro, Kinder zahlen ein Euro.