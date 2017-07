Sonnabends geschlossen

Lichtenberg.

Die Bibliotheken im Bezirk haben in den Sommerferien veränderte Öffnungszeiten. So bleiben alle Bücherstuben an folgenden Sonnabenden geschlossen: am 29. Juli sowie am 5., 12., 19. und 26. August. Von montags bis freitags öffnen die Bibliotheken wie folgt: Anna-Seghers-Bibliothek im Linden-Center am Prerower Platz 2: montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 20 Uhr, mittwochs von 13 bis 20 Uhr; Anton-Saefkow-Bibliothek am Anton-Saefkow-Platz 14, Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek in der Frankfurter Allee 149 und Bodo-Uhse-Bibliothek in der Erich-Kurz-Straße 9: montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 19 Uhr, mittwochs von 13 bis 19 Uhr. Wer Leihfristen verlängern möchte, hat unter www.voebb.de die Möglichkeit dazu. Digitale Medien gibt es auf der Website www.voebb.onleihe.de – allerdings ist das nur mit einem Bibliotheksausweis möglich.