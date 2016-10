Suchtexperten klären auf

Unter dem Motto „zu breit?“ startet die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales in Berlin eine neue Cannabis-Aufklärungskampagne in sechs Bezirken. In Lichtenberg wird mit der mobilen „zu breit?“-Lounge am 3. November von 18 bis 21 Uhr in der Kiezspinne, Schulze-Boysen-Straße 38, viel Wissenswertes rund um den Cannabis-Konsum vermittelt. Neben Vorträgen von Suchtexperten können auch Fragen gestellt werden. Alle Termine und Infos zur Kampagne finden sich auf www.zu-breit.de