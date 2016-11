Schläger-Truppe mit Kanthölzern im Café in der Siegfriedstraße

Lichtenberg.

In einem Café in der Siegfriedstraße hat es am 25. November eine Schlägerei gegeben. Laut Polizei sollen dort vier Männer gegen 17.30 Uhr in Streit geraten sein. Einer von ihnen verließ das Café und kehrte kurze Zeit später mit einer Truppe von fünf Männern zurück. Einige dieser Männer sollen mit Kanthölzern bewaffnet gewesen sein. Sie gingen auf die drei im Café los. Anschließend flüchtete die Schläger-Truppe mit einem Fahrzeug. Rettungskräfte brachten zwei der drei Angegriffenen mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus.