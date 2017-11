SEK-Einsatz nach Drohung

Lichtenberg.

Beamte des Spezialeinsatzkommandos verschafften sich am Abend des 2. November Zugang zu einer Wohnung in der Eitelstraße. Eine Frau hatte zuvor die Polizei alarmiert, weil der 52-jährige Bewohner gedroht hatte, sich und andere zu erschießen. Ermittlungen ergaben, dass der Mann sowohl einen Waffenschein besitzt als auch mehrere auf ihn zugelassene Schusswaffen. Die Beamten nahmen den stark alkoholisierten Mann fest. Er wurde wegen seines psychischen Zustands zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. In der Wohnung fanden die Polizisten neben einer auf den Mann zugelassenen Pistole und zwei Jagdgewehren samt zugehöriger Munition auch noch zwei nicht auf ihn zugelassene Gewehre. Alle Waffen wurden beschlagnahmt.