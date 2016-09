Abstimmung für Lichtenberger Wanderkarten

Lichtenberg.

Der Arbeitskreis Umwelt und Bildung Lichtenberg hat zehn Wanderkarten erarbeitet. Sie bieten den Wanderern verschiedene Entdeckungstouren durch den Bezirk an. Für den Druck einer Neuauflage der „Lichtenberger Wanderkarten“ fehlen derzeit aber die nötigen finanziellen Mittel in Höhe von etwa 4000 Euro. Die PSD-Bank lobt jährlich einen Zukunftspreis aus, für den sich gemeinnützige Träger und Vereine mit Projekten aus dem sozialen Bereich und dem Umweltbereich bewerben können. Insgesamt werden 16 Projekte mit Spenden zwischen 1500 und 5000 Euro unterstützt. Die „Lichtenberger Wanderkarten“ sind als Projekt für den PSD-Zukunftspreis angemeldet. Bis zum 10. Oktober kann noch für die „Lichtenberger Wanderkarten“ abgestimmt werden. Persönliche Daten werden dabei nicht abgefordert. Für die zehn Projekte mit den meisten Stimmen, geht es dann vom 11. bis zum 13. Oktober in die „heiße Phase“. In dieser Zeit ist nur noch eine einmalige Abstimmung pro Mail-Adresse möglich.