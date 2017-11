"Dem Volk auf der Spur…" Staatliche Berichterstattung über Bevölkerungsstimmungen im Kommunismus

Berlin: Stasi-Zentrale. Campus für Demokratie, "Haus 22" |

Buchvorstellung und Diskussion



Was denkt die Bevölkerung? Welche Probleme bewegen das Volk? Welche Ansichten haben die Menschen von der politischen Elite? Während diese Fragen in pluralistischen Gesellschaften von Demoskopie und Medien beantwortet werden können, wird in Diktaturen hierfür auch auf geheimpolizeiliche Methoden zurückgegriffen.

Der neuerschienene Band untersucht Methoden, Ergebnisse und Rezeption der Stimmungsberichterstattung in kommunistischen Staaten. Anschließend diskutiert das Podium über Meinungsforschung, Deutungshoheit sowie den Einfluss von Umfragen auf die Politik – damals wie heute.



Impulsvortrag: Dr. Henrik Bispinck / BStU



Podiumsdiskussion:

Tatjana Böhm / Soziologin, ehem. Ministerin vom "Runden Tisch"

Prof. Manfred Güllner / Geschäftsführer Forsa

Prof. Dr. Daniela Münkel / BStU

Fritz Pleitgen / Journalist, ehem. Intendant des WDR



Moderation: Dr. Klaus Wiegrefe / Journalist, Der Spiegel



Im Anschluss an die Veranstaltung dürfen wir Sie zu einem kleinen Empfang einladen.



Der Eintritt ist frei.



Veranstalter

Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen

10106 Berlin

Telefon: (030) 23 24-89 18

Fax: (030) 23 24-71 79

E-Mail: veranstaltungen@bstu.bund.de







Mitveranstalter

Vandenhoeck & Ruprecht

Theaterstrasse 13

37073 Göttingen