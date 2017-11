Farbenrausch im Rathaus

Berlin: Rathaus Lichtenberg |

Lichtenberg. Unter dem Titel „Farbenrausch“ stellt die Lichtenberger Bezirksverordnete und Künstlerin Saskia Wenzel ihre Bilder aus – im Rathaus Lichtenberg in der Möllendorffstraße 6. Zur Vernissage lädt die Linksfraktion am Freitag, 24. November, um 19 Uhr in den Raum 8 des Rathauses ein. Die Künstlerin ist anwesend und möchte mit Interessierten ins Gespräch kommen. Saskia Wenzel wurde in der Lutherstadt Wittenberg geboren, absolvierte von 1982 bis 1884 eine Facharbeiterlehre in der polygrafischen Industrie und danach ein Abendstudium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Von 1987 bis 1992 studierte sie dort Malerei und Graphik. Sie lebt und arbeitet in Hohenschönhausen. bm