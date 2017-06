Berlin: Seniorenbegegnungsstätte "Rusche 43" |

Lichtenberg. Zum zweiten Teil seiner „Plauderei über Kuba“ lädt Eberhard Scholz am Mittwoch, 14. Juni, um 14.30 Uhr in die Seniorenfreizeitstätte „Rusche 43“ in der Ruschestraße 43 ein. Der Eintritt zum Bildvortrag kostet 1,50 Euro. Infos unter 559 23 81. bm