Innen- und Hinterhöfe als Motiv: Jahreskalender sind schon zu haben

Lichtenberg. Silvester ist zwar noch eine ganze Weile hin – die neuen Lichtenberger Jahreskalender des Umwelt- und Naturschutzamtes für 2018 sind trotzdem schon da. Die Motive sind vor allem grün.

Zu haben sind die Kalender im Rathaus, in den Bürgerämtern, Stadtteilzentren, den öffentlichen Bibliotheken, auf dem Naturhof Malchow oder direkt im Umweltbüro in der Passower Straße 35.Die Monatsblätter wurden mit einer Auflage von 3000 Stück gedruckt und sind wie immer gratis im Angebot. Herausgeber ist das Umwelt- und Naturschutzamt Lichtenberg, die Konzeption stammt vom Umweltbüro Lichtenberg.Der druckfrische Jahreskalender für 2018 zeigt die grünen Oasen des Bezirkes: die Hinter- und Innenhöfe. Die mal engeren, mal weitläufigen Außenanlagen der innerstädtischen Wohnquartiere sorgen mit Bäumen und Sträuchern, mit Wiesen-, Sand- und Wasserflächen für den Erhalt der Artenvielfalt – und gleichzeitig auch für mehr Wohnqualität bei den Menschen.Das Umweltbüro hatte bereits im vergangenen Jahr aufgerufen, bei der Suche nach den schönsten Lichtenberger Höfen zu helfen. Aus den eingesandten Vorschlägen wählte es 13 Anlagen aus. Die Neu-Hohenschönhausener Schülerin Katharina Albrecht hat die Vorlagen dann künstlerisch in Szene gesetzt.Wer sich für die Originalzeichnungen interessiert, sollte sich jetzt schon den 3. Dezember im Kalender ankreuzen. Auf dem Lichtermarkt am Rathaus Lichtenberg kommen die Bilder unter den Hammer. Der Erlös geht an einen guten Zweck. Das Geld soll verwendet werden, um die Höfe noch attraktiver für Vögel und Fledermäuse zu gestalten.

Informationen gibt es unter

92 90 18 66 oder per E-Mail an info@umweltbüro-lichtenberg.de